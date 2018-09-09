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أبل تزيل تطبيقًا يسرق البيانات

أبل تزيل تطبيقًا يسرق البيانات
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تواصل – وكالات:

أزالت شركة أبل أداة المساعدة المدفوعة رقم واحد في متجر Mac App Store المسماة Adware Doctor بعد أن تبين أنها تسجل بيانات التطبيق وسجل المتصفح بشكل سري وترسله على شكل ملف مضغوط إلى خادم موجود في الصين.

تأتي الخطوة بعد مرور شهر على حصول أبل على تبليغ من قبل باحث أمني حول النشاطات غير المشروعة لهذا التطبيق.

ويطلب تطبيق Adware Doctor من المستخدمين عند تثبيته الحصول على إذن للوصول إلى الدليل الرئيسي، مما يمنحه القدرة على الوصول إلى أي ملف هناك.

وعادًة ما تكون تطبيقات ماكنتوش في وضع الحماية، بمعنى أنها لا تستطيع الوصول إلى جميع أجزاء نظام التشغيل.

وحذر الباحث الأمني الذي اكتشف ثغرة التطبيق باتريك واردل بأن سجل التصفح شخصي للغاية وحساساً للغاية ويتضمن عناوين URL داخلية للشركة، مقترحاً على المستخدمين الذين قاموا بشراء التطبيق البالغ سعره 4.99 دولارات، حذفه على الفور والمطالبة باسترداد الأموال.

كما اقترح أيضاً التشكيك في التطبيقات الموجودة على متجر أبل وعدم افتراض أنها آمنة لمجرد الموافقة عليها من قِبل شركة أبل.

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