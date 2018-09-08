ارتفاع نسبة الأطباء 38% خلال عام بـ«صحة حائل»

تواصل – حائل:

كشفت الشؤون الصحية في منطقة حائل أن عدد الأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة ارتفع من 1114 إلى 1488 طبيبا بنسبة زيادة بلغت 38% خلال عام 1439هـ.

وأكد مدير الشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور حمود الشمري، أن هذه النسبة خلاف 286 طبيباً في مختلف التخصصات متوقع وصولهم خلال الشهرين القادمين.

وقال: لدينا الآن 23 طبيباً استشارياً من اليونان وتم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع 38 طبيبا يونانيا سيتم وصولهم قريباً وأوضح الشمري أن هذه الكوادر الطبية ستساهم في الرقي بالخدمات الطبية التي تقدمها صحة حائل للمرضى.