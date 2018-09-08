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«التعليم» تُوجِّه بإحالة مواليد 1380 للتقاعد

«التعليم» تُوجِّه بإحالة مواليد 1380 للتقاعد
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تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة التعلیم توجيها إلى الإدارات التابعة لها في المناطق بسرعة تزویدها بأسماء المعلمین والموظفین المعینین على نظام المستخدمین وبند الأجور من موالید 1380هـ، لإحالتهم للتقاعد.

ويأتي ذلك بناء على المادة السادسة من لائحة انتهاء الخدمة التي تقضي بإحالة الموظف إلى التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستین.

ويتم ذلك رغبة من الوزارة في استكمال إجراءات الذین سیحالون إلى التقاعد ً نظاما لعام 1440هـ في وقت مبكر، وذلك في موعد أقصاه بدایة شهر ربیع الأول المقبل.

كما تقوم الوزارات الأخرى بنفس الإجراء، ً تمهیدا لإحالة موالید ذلك العام إلى التقاعد حیث یتوقع هذا العام تقاعد أكثر من 40 ألف موظف لبلوغ الستین.

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