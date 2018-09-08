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كيف تتخلص من رائحة القدمين المزعجة؟.. إليك هذه  النصائح

كيف تتخلص من رائحة القدمين المزعجة؟.. إليك هذه  النصائح
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تواصل – وكالات:

السبب وراء رائحة القدمين الكريهة هو البكتريا التي تتراكم على جلد القدمين، وليس حرارة الجو كما يعتقد البعض، فهذه المشكلة تستمر سواء ارتديت صندلاً مفتوحاً أو غيرت نوع الحذاء.

ويمكن أيضاً أن تتسبب الفطريات مع تعرّق القدمين في رائحة كريهة، إلى جانب تفاعل الحذاء مع بشرة القدم والبكتريا.

إليك أفضل النصائح للتخلص من رائحة القدمين:

* قم بغلي كمية من الشاي أو أية أعشاب (البابونج مثلاً) في الماء، وعندما يفتر أضفه إلى إناء يمكنك نقع قدميك فيه بضع دئقائق.

* اغسل القدمين بصابون مضاد للبكتريا، لكن لا يُنصح باستخدام هذا الصابون باستمرار، وإنما لفترة.

* يمكنك رش مضاد البكتريا على القدمين لفترة، لكن لا يُنصح باستخدامه باستمرار.

* ضع بعض قشور البرتقال أو الليمون (الحامض) في الحذاء لتعطيره.

* استخدم مزيل لرائحة الحذاء، سيساعدك على إبقاء رائحة الحذاء جيدة طوال اليوم.

* يمكنك أيضاً حشو الحذاء بأوراق صحيفة خلال المساء، واتركه في منطقة جيدة التهوية.

* انثر بعض بودرة البيكنج صودا داخل الحذاء أثناء الليل.

* ضع قطرة أو اثنتين من اللافندر (الخزامى) في الحذاء بعد ارتدائه طوال اليوم.

* لا تكرر ارتداء الحذاء نفسه كل يوم.

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