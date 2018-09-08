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انتهاء أزمة الكاتب فهد الأحمدي في بنما.. هذا ما كتبه

انتهاء أزمة الكاتب فهد الأحمدي في بنما.. هذا ما كتبه
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تواصل – فريق التحرير:

قدّم الكاتب والصحفي فهد عامر الأحمدي، الشكر لحمود المطيري القائم بأعمال سفارة المملكة في البيرو؛ لوقوفه بجانبه حتى انتهاء أزمته وخروجه من بنما إلى المكسيك.

وأضاف الأحمدي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘: ‘‘رغم صعوبة عمل الدبلوماسيين في دولة مختلفة، لكن المطيري أجّل رحلته للبيرو ساعتين حتى يضمن أولا خروجي من بنما‘‘.

يذكر أن الأحمدي كان يحمل مبالغ مالية تزيد على 10 آلاف دولار، وتمت مصادرة جميع الأموال البالغة 21800 دولار وإدخالها خزينة الدولة، موضحًا أن السلطات في بنما طالبته بأن يستعين بمحامٍ له ليتابع معه القضية وليست الجمارك أو حساب مؤقت.

وقال القائم بأعمال السفارة لدى البيرو حمود المطيري: ‘‘إن الكاتب فهد الأحمدي وصل إلى جمهورية بنما قادماً من لوس أنجلوس، وأشار في نموذج الدخول إلى أن المبلغ الذي يحمله (أكثر من عشرة آلاف دولار)؛ ولم ينتبه أو يدرك أنه من المفترض أن يشير إلى المبلغ الذي بحوزته كاملاً‘‘.

 

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