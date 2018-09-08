تعرف على شروط «التعليم» للانتقال من الكادر التعليمي إلى الإداري

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم عن موافقة وزيرها الدكتور أحمد العيسى على ضوابط وشروط النقل من الكادر التعليمي إلى الكادر الإداري، بحيث تتاح الفرصة للمعلمين والمعلمات الراغبين في التحويل إلى العمل الإداري، على أن يتم التقديم خلال فترة زمنية محددة من العام وتحديدًا من غرة صفر إلى 30 ربيع الأول من كل عام هجري.

وبينت الوزارة أن آلية التحويل إلى العمل الإداري، تكون عبر التقدم بطلب عن طريق الخدمة الذاتية في نظام «فارس»، مع إرفاق المسوغات، ثم ترسل لصاحب الصلاحية في الجهة، وتتم دراسة الطلب من الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة.

وأوضحت أنه بعد موافقة صاحب الصلاحية في الشؤون المدرسية يتم رفع الطلب إلى الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالوزارة لاستكمال إجراءات النقل، تتم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لإبداء مرئياتهم في النقل، ومن ثم إصدار القرار بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية.

وحددت الوزارة الضوابط والشروط كالآتي: