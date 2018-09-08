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بالفيديو.. نجاة طفلين قذفتهما سيارة مسرعة من نوافذها

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تواصل – وكالات:

نجا طفلان صغيران – بفضل الله – من حادث شنيع بعد أن قذفتهما سيارة مسرعة إلى الخارج إثر اصطدامها بسيارة أخرى بأحد الطرق السريعة في تايوان.

وأظهر مقطع فيديو رصد الحادثة ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل وشقيقته الصغيرة وهما يطيران من نوافذ السيارة المفتوحة ويرتطمان بالأرض بقوة بعد اصطدام السيارة التي كانا يستقلانها بسيارة أخرى، وانقلابها رأساً على عقب.

وشوهد الصبي الذي يبلغ من العمر 11 عاماً وهو ملقى في وسط الطريق السريع، بينما تم العثور على شقيقته إلى جانب الطريق في وقت لاحق.

وقالت الشرطة في منطقة شيينغ بمدينة تاينان، إن ثلاثة أشخاص من بينهم الطفلان، أصيبا خلال الحادث، ولكن جروحهم لم تكن خطيرة، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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