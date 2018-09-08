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توقعات «الأرصاد».. غبار وعوالق ترابية على 8 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الرياض، حائل، القصيم) وطقس رطب على الأجزاء من السواحل الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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