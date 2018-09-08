ضبط مجموعة مخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالجوف (صور)

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نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة بقوة الضبط الميداني وقوة المهمات والواجبات الخاصة بمشاركة مفتشي مكتب العمل، حملة تفتيش يوم السبت الموافق الموافق ٢٨-١٢-١٤٣٩هـ شملت سوق الخضار الفواكة والتمور.

كما نفذت شرطة محافظة طبرجل حملة تفتيش يوم السبت الموافق الموافق ٢٨-١٢-١٤٣٩هـ شملت المشاريع الزراعية ببسيطا وميقوعن كذلك بنفس اليوم نفذت شرطة محافظة القريات بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً.