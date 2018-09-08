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قبل 3 أيام من تطبيقه.. «العمل» توضح موقف التوطين في «المنشأة ذات النشاطين»

قبل 3 أيام من تطبيقه.. «العمل» توضح موقف التوطين في «المنشأة ذات النشاطين»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن صاحب المنشأة ملزم بالتوطين في حال وجود نشاطين مختلفين في نفس منفذ البيع.

وأشارت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، مساء السبت، إلى أنه تم تحديد المهن المستثناة لكافة الأنشطة في الدليل الإرشادي، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: https://goo.gl/tqeXth

ويأتي ذلك قبل 3 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين منافذ بيع 12 نشاطًا تجاريًّا. ويقصد من “منفذ البيع” المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة، ويشمل المحلات والمعارض والأسواق التجارية والأكشاك، وما شابهها.

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