«الخارجية» تعلن عن وظائف دبلوماسية للرجال والنساء.. التخصصات وطريقة التقديم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

«الخارجية» تعلن عن وظائف دبلوماسية للرجال والنساء.. التخصصات وطريقة التقديم

«الخارجية» تعلن عن وظائف دبلوماسية للرجال والنساء.. التخصصات وطريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، عن مسابقة لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي لحملة البكالوريوس، في تخصصات محددة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، مساء السبت، أن المسابقة متاحة للرجال والنساء، من التخصصات التالية: علوم سياسية، واقتصاد، وقانون، ووعلاقات دولية، وإدارة أعمال دولية، وأمن دولي، ودراسات دبلوماسية، والدبلوماسية العامة، وحقوق الإنسان، وإعلام “علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي”، وعلم النفس السياسي.

وأضافت أن التقديم يتم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، بوابة التوظيف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بوزارة الخارجية.. التخصصات والشروط

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بوزارة الخارجية.. التخصصات والشروط

«الخارجية» تدين حادثي إرهاب بكندا وباكستان

«الخارجية» تدين حادثي إرهاب بكندا وباكستان

«الخارجية» تستنكر تفجير منطقة الشعلة غرب بغداد

«الخارجية» تستنكر تفجير منطقة الشعلة غرب بغداد

«الخارجية»: المملكة تستنكر الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بليبيا

«الخارجية»: المملكة تستنكر الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بليبيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>