«الخارجية» تعلن عن وظائف دبلوماسية للرجال والنساء.. التخصصات وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، عن مسابقة لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي لحملة البكالوريوس، في تخصصات محددة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، مساء السبت، أن المسابقة متاحة للرجال والنساء، من التخصصات التالية: علوم سياسية، واقتصاد، وقانون، ووعلاقات دولية، وإدارة أعمال دولية، وأمن دولي، ودراسات دبلوماسية، والدبلوماسية العامة، وحقوق الإنسان، وإعلام “علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي”، وعلم النفس السياسي.

وأضافت أن التقديم يتم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، بوابة التوظيف.