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إحباط عملية لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر ‏بواسطة «زورق حوثي مفخخ»

إحباط عملية لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر ‏بواسطة «زورق حوثي مفخخ»
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تواصل – واس:

أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش ‏اليمني، ‏عملية تفجير كانت تخطط ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية فيها ‏لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ‏بواسطة زورق مفخخ.‏

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة ‏باليمن ‏إن التشكيل البحري في المنطقة تمكن وبدعم ‏من تحالف ‏دعم الشرعية من ضبط زورق مفخخ سيرته ‏الميليشيا ‏الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر.‏

وأضاف المصدر أن الزورق المفخخ كان ‏يحمل ‏عبوات ناسفة ويسير بسرعة عالية تتجاوز ‏خمسة ‏وثلاثين ميلاً في الساعة في طريقه إلى المياه ‏الدولية ‏بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن ‏التجارية هناك.‏

وأشار المصدر إلى أن الفرق العسكرية البحرية في ‏الجيش اليمني، تمكنت ‏من اعتراضه حتى تمكنت من ‏إيقافه في إحدى الجزر ‏غير الآهلة بالسكان.‏

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