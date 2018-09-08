رجال ألمع.. خطباء المساجد يحذرون من أضرار المخدرات

تواصل – محمد واص:

تفاعل خطباء المساجد في محافظة رجال ألمع مع التعميم والتوصيات التي نتجت عن اجتماع نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، مع عدد من الجهات ذات العلاقة بورشة العمل التي كانت بعنوان “محددات الخطة التنفيذية لمواجهة ظاهرة المخدرات في منطقة عسير” حيث تم تخصيص خطبة الجمعة يوم أمس للحديث عن المخدرات والتحذير منها.

وتحدث خطباء الجمعة حول الحكم الشرعي لتعاطي المخدرات وبيانه للناس وتحذيرهم من اقترافها، مؤكدين أن مهمة الإنسان في هذه الدنيا هي من أجل العبادة وعمارة الأرض مصداقاً لما قال الله تعالى “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” وقوله تعالى “هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا”.

وأضافوا أن القيام بمهمة الاستخلاف في الأرض يتطلب عقلاً حاضراً وجسداً سليماً قوياً وهذا لا يتواجد مع وجود المخدرات التي تغيب العقول وتضعف الأبدان وتجلب الأمراض، هذا بالإضافة لما تؤدي إليه المخدرات في المجتمعات من انتشار للفواحش والجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات.

واختتم خطباء الجمعة خطبهم بالتأكيد على حرمة قتل النفس أو الأخذ بها إلى ما فيه الهلكة لأن هذا مما حذر الله تعالى منه ونهى عنه والنهي كما هو معلوم يفيد التحريم، سائلين الله تعالى أن يحفظ شبابنا وأبنائنا وبلادنا من جميع الشرور.