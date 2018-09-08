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«البرق» يرسم لوحة فنية بديعة بجوار فندق الساعة في الحرم المكي (صورة)

«البرق» يرسم لوحة فنية بديعة بجوار فندق الساعة في الحرم المكي (صورة)
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تواصل – فريق التحرير:

رسمت صاعقة من البرق الذي شهدته سماء مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، لوحة فنية بديعة بجوار فندق الساعة في الحرم المكي الشريف.

والتقط المواطن فيصل الكبكبي، صورة البرق ونشرها على حسابه بموقع “تويتر”؛ إذ بدا وكأنها “طريق من نور” تفجر بين السماء والأرض بموازاة برج الساعة.

وتفاعل مغردون مع الصورة، وأبدوا إعجابهم الشديد من بديع صنع الخالق عزَّ وجل، معتبرين أنها إحدى أفضل الصورة للعام الحالي.

وتشهد منطقة مكة المكرمة، حالة مطرية ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وبرق، بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

 

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