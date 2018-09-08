6 خطوات يومية تضمن للطالب الحفاظ على صحته (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجرافاً يوضح طريقة سهلة تعلم طالب المدرسة كيفية المحافظة على صحته عن طريق ممارسة النظافة اليومية.

ومن بين النصائح التي قدمتها وزارة الصحة للطلاب المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغيرها يوميا، وتقليم أظافر اليدين والقدمين بشكل منتظم، بطريقة صحيحة وسليمة، وأيضا تفريش الأسنان على الأقل مرتين في اليوم.

كما اشتملت نصائح النظافة الصحية بالنسبة للطالب على الاستحمام بشكل دوري بالماء والصابون، وتجفيف الأذنين بعد الاستحمام لحمايتها من الالتهاب وعدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.