احذروا.. مواطن يوثق عيباً خطيرًا في «سيارات فورد» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمواطن يوثق فيه عيباً خطيراً في سيارات الفورد قد يتسبب في احتراق السيارة.

وبيَّن المواطن خلال مقطع الفيديو المتداول أنه ترك “شاحن هاتفه المحمول” في مكان الشاحن المخصص بالسيارة، وعند عودته صباحاً اكتشف أن الشاحن قد أُحرق من الأسفل والأعلى، مضيفاً “أحمد الله أن السيارة ما احترقت”.

ووجه المواطن نصيحته لكل أصحاب السيارات الفورد، ألا يتركوا أي منفذ كهربائي بالسيارة به شاحن أو أي شيء آخر عقب إغلاق السيارة، حيث أكد أن منافذ الكهرباء تظل تعمل حتى بعد إغلاق ماتور السيارة.

ولم يتسنَ لـ “تواصل” التأكد من صحة المقطع المتداول ولا ما ورد فيه من معلومات.