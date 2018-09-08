مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار
0

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم، طبقت خطة تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية، بنشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقاً احترازياً، ودوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة، ولم ينجم عن الأمطار أي حوادث أو إصابات.

وأفاد أن مركز التحكم والتوجيه تلقى تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، متمنيةً السلامة للجميع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

منظر خلاب.. تدفق شلالات حرة بني مسعود بمكة (فيديو)

منظر خلاب.. تدفق شلالات حرة بني مسعود بمكة (فيديو)

«البرق» يرسم لوحة فنية بديعة بجوار فندق الساعة في الحرم المكي (صورة)

«البرق» يرسم لوحة فنية بديعة بجوار فندق الساعة في الحرم المكي (صورة)

إتلاف «تبغ ومعسلات» في مكة.. و100 ألف ريال غرامات

إتلاف «تبغ ومعسلات» في مكة.. و100 ألف ريال غرامات

توقعات طقس اليوم.. الأمطار تصل إلى 7 مناطق

توقعات طقس اليوم.. الأمطار تصل إلى 7 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>