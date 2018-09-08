مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم، طبقت خطة تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية، بنشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقاً احترازياً، ودوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة، ولم ينجم عن الأمطار أي حوادث أو إصابات.

وأفاد أن مركز التحكم والتوجيه تلقى تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، متمنيةً السلامة للجميع.