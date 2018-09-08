قبل 3 أيام من تفعيل قرار التوطين.. لماذا يرفض المواطنون هذه الوظائف؟

تواصل – الرياض:

قبل 3 أيام فقط على تفعیل قرار توطین 4 قطاعات ھي بیع السیارات والدراجات النارية، والملابس الجاھزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالیة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاھز، والأواني المنزلیة، كشف تقرير عن مدى إقبال المواطنین على العمل في تلك القطاعات بدلا من الوافدين.

وأوضح التقرير أنه لوحظ أن المحلات التابعة لتلك القطاعات لم تستقطب موظفین سعوديین، حیث لم يتواجدوا فیھا، وعلل المسؤولون في تلك المحلات ذلك، بأن معظمھا تعمل فترتین، وھو ما رفضه عدد من السعوديین مقارنة برواتبھا المعروضة علیھم، بحسب “عكاظ”.

وأضاف آخرون أن التوطین سیتم تدريجیا، وأنه تم الإعلان عن الوظائف، إلا أن معظم المتقدمین طالب بالعمل فترة واحدة فقط، أو رفع الرواتب، كما أنه سیتم تدريب السعوديین المتقدمین على العمل مع بدء سريان القرار، على مھارات البیع والتسويق، بھدف إثبات وجودھم في القطاعات المستھدفة.

وأكد أحد المواطنین العاملین حديثاً في محل للمستلزمات الرجالیة، أن التدريب والتھیئة لا تأخذ وقتاً طويلاً في تلك المحلات، خصوصاً في محلات الملابس، باستثناء معرفة بلد التصنیع وتكلفة المنتج.