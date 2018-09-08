وظائف «عُمد» شاغرة بمحافظة الطائف

تواصل – الرياض:

أعلنت شرطة محافظة الطائف عن وجود وظائف عمد شاغرة، بالمرتبة (5 و33)، وترغب في إشغالها في الأحياء التالية (حي العقيق، وحي بن سويلم، وحي الشهداء القديمة)، لحملة الشهادة الجامعية أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الأحياء:

1- حي العقيق.

2- حي بن سويلم.

3- حي الشهداء القديمة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

2- أن يكون عمر المتقدم 30 عاماً فأكثر وقت الإعلان.

3- أن يكون من سكان الحي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

4- لم يسبق أن حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو فصل من أي وظيفة تأديبياً.

5- أن يكون سالماً من العاهات.

6- أن يكون حسن السيرة وغير متقاعد.

7- يحمل مؤهلاً جامعياً أو الثانوية العامة مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات.

8- وأن تتوفر فيه شروط الوظيفة العامة، وبالنسبة للمرتبة (5) المخصصة لحي العقيق المؤهلات هي (جامعة أو ثانوية عامة بالإضافة لخبرة أربع سنوات خدمة إدارية مسجلة بالنظام).

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/01/15هـ ولمدة شهر من تاريخه.

طريقة التقديم:

– على من تتوفر فيه الشروط، ويرغب هذه الوظيفة التقدم للجنة الفرعية لتعيين العمد الواقعة في مقر (إدارة شرطة محافظة الطائف)، مصطحباً الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال.