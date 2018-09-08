انطلاق تمرين النجم الساطع في مصر بمشاركة القوات المسلحة السعودية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

انطلاق تمرين النجم الساطع في مصر بمشاركة القوات المسلحة السعودية

انطلاق تمرين النجم الساطع في مصر بمشاركة القوات المسلحة السعودية
0

تواصل – واس:

انطلقت اليوم في قاعدة محمد نجيب العسكرية في جمهورية مصر العربية مناورات النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات من البلد المضيف والقوات المسلحة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وبريطانيا والأردن والإمارات وإيطاليا وفرنسا إلى جانب 16 دولة بصفة مراقب.

وأقيم حفل خطابي حضره جميع المشاركين في التمرين وبعد ذلك تجول الجميع بمعرض للمعدات العسكرية المستخدمة في التمرين.

من جهته أوضح قائد المجموعة السعودية المشاركة العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي أن مشاركة القوات المسلحة السعودية تأتي ضمن المنهج التدريبي المعد مسبقاً للقوات المسلحة وأفرعها للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة والمسنودة.

وأبان السحيمي أن الإعداد للمشاركة في تمرين النجم الساطع 2018م جاء على ثلاث مراحل، تضمنت اجتماعات وتخللها إعداد السيناريو المتكامل لتوحيد المفاهيم العسكرية.

يذكر أن التمرين يشمل على عدد من العمليات في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغوص وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.

وتشارك القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين بمجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، التي أسندت لهم عدداً من الواجبات العملياتية الرئيسية خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة والإنزال الجوي، بما يساهم في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة في التمرين.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. القوات المسلحة تستعد لتنفيذ تمرين «درع الوقاية 2» مع القوات الأمريكية

بالصور.. القوات المسلحة تستعد لتنفيذ تمرين «درع الوقاية 2» مع القوات الأمريكية

القوات المسلحة تشارك في تمرين «النجم الساطع» بمصر

القوات المسلحة تشارك في تمرين «النجم الساطع» بمصر

وزارة الدفاع تعلن موعد القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

وزارة الدفاع تعلن موعد القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

ماذا قالت هيئة كبار العلماء عن دور رجال القوات المسلحة في موسم الحج؟

ماذا قالت هيئة كبار العلماء عن دور رجال القوات المسلحة في موسم الحج؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>