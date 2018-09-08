توقعات طقس الأحد.. سحب رعدية وغبار على 8 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأحد، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مرتفعات مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، مساء السبت، إلى تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي: الرياض والقصيم، مضيفة أن الطقس سيكون رطباً على أجزاء من السواحل الغربية للمملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت أن الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدًا الأحد، كالتالي: