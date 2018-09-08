بالفيديو.. لبوات شرسات يهاجمن ملك الغابة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

دخلوا بجوازات مزورة وأسماء وهمية.. الإطاحة بـ 14 إيرانياً في البحرين

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

احذر.. السير ببطء مخالفة مرورية تعرضك للغرامة المالية

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

بالفيديو.. لبوات شرسات يهاجمن ملك الغابة

0

تواصل – وكالات:

أظهرت مقاطع فيديو ولقطات مصورة صادمة هجوم مجموعة من اللبوات الشرسات على أحد الأسود، في محاولة واضحة لقتله.

وتابع الهجوم الدموي زوار وسياح، يرتادون حديقة سفاري في ورسيستر ببريطانيا، حيث وقفوا مندهشين أمام المشهد، دونما حيلة لهم، بينما انقضت الإناث الغاضبات على الأسد، يقضمن لحمه فينزف دماً، حسبما نقل موقع Uniland.

ويظهر من اللقطات أن الأسد، الذي كان يوماً ما مخيفاً ومرعباً، عانى كثيراً جراء ذلك الهجوم، حيث اتسعت عيناه العنبريتين من الرعب، بينما كشف زئيره “المثير للشفقة” عن مزيد من الألم، وليس القوة كما هو معتاد.

قام بالتقاط مقاطع الفيديو بالغة الواقعية مصورة هاوية، تدعى ميا بيفيرستوك، تبلغ من العمر 19 عاماً، أثناء زيارتها لحديقة السفاري في صحبة والديها. وسارع الحراس إلى موقع الحادث الوحشي، ولجأوا إلى استخدام طفايات الحريق لوقف الهجوم الضاري.

وقالت المصورة: كانت الإناث تعض الأسد العجوز من ساقيه الخلفيتين ورقبته ويطرحنه أرضاً. وخلال لحظات قصيرة هرعت ثلاث عربات جيب تحمل حراس حديقة السفاري حيث أحاطوا باللبوات.

وواصلت إحدى العربات إطلاق الأبواق لتشتيت انتباههن، بينما كانت العربات الأخرى ترش مادة لإطفاء الحريق لفض الاشتباك وتفريقهن بعيداً عن الأسد، الذي بدا أنه على وشك أن يموت.

ولم يكن من الواضح حقيقة، لماذا هاجمت اللبوات الأسد بمثل هذه النوايا الوحشية، وترجح ميا أنه ربما دافع فطري طبيعي لدى اللبوات أن يقدمن على قتل الذكر المسن، إذا اعتقدن أنه لم يعد حاكمًا يناسب كبرياءهن.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«لبؤة» تقع ضحية هجوم عنيف من «جاموس» في الغابة (فيديو)

«لبؤة» تقع ضحية هجوم عنيف من «جاموس» في الغابة (فيديو)

الرياض.. «لبؤة» هاربة تفزع سالكي أحد الطرق بـ«ثادق» والأمن يتدخل (صور)

الرياض.. «لبؤة» هاربة تفزع سالكي أحد الطرق بـ«ثادق» والأمن يتدخل (صور)

«السعودية للحياة الفطرية» تكشف حقيقة الأسد الذي يجوب شوارع الرياض (فيديو)

«السعودية للحياة الفطرية» تكشف حقيقة الأسد الذي يجوب شوارع الرياض (فيديو)

شاهد.. رد فعل أسد من طفل يرتدي زياً يشبهه

شاهد.. رد فعل أسد من طفل يرتدي زياً يشبهه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>