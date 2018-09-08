بعد يوم من حرق قنصليتها.. إيران تقصف شمال العراق بـ «المدفعية»

تواصل – وكالات:

قصفت القوات الإيرانية القرى الكردية الحدودية شمال العراق، بعد يوم من حرق قنصليتها في محافظة البصرة جنوب العراق.

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال القصف الجوي والمدفعي الإيراني المكثف على مقرات تابعة لأحزاب كردية معارضة لطهران وهما الحزب الديمقراطي “حدكا” الجناح المنشق “حدك”، صباح السبت، في مناطق بقضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل.

وذكرت مصادر، وفقاً لـ”العربية.نت”، أن القصف تزامن مع عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب الديمقراطي “حدك” حيث لقي عدد من أعضاء الحزب مصرعهم على الفور.

ومن بين المصابين عدد من قياديي الحزبين منهم الأمين العام الحالي للحزب الديمقراطي الكردستاني “حدك”، مصطفى مولودي، والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي، خالد عزيزي.

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، زادت الاشتباكات بين الحرس الثوري وقوات حرس الحدود الإيرانية مع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، كحزب “بيجاك” وحزب “كومله” و”الديمقراطي الكردستاني” وغيره، التي تتخذ من جبال قنديل على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وتركيا في داخل أراضي إقليم كردستان العراق مقرات لها.