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مصادر: 64% من المنشآت المتوسطة والصغيرة لا تملك سياسات أمنية معلوماتية

مصادر: 64% من المنشآت المتوسطة والصغيرة لا تملك سياسات أمنية معلوماتية
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تواصل – متابعات:

كشفت إحدى الجهات المتخصصة في الأمن المعلوماتي، بأن 64% من المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية لا تملك سياسات أمنية تجعلها قادرة على “مواجهة الاختراقات والتصيد الإلكتروني الاحتيالي”، وذلك بحسب معهد (بونيمون) “Poneman” للأمن الإلكتروني.

وأشارت الشركة التقنية الأمنية I(TS)2 – وهي مزود لخدمات الأمن المدارة في السعودية منذ 15 عاماً-، إلى أنّ 49% من هجمات التصيد الاحتيالي الإلكتروني موجّهة في المقام الأول إلى المنشآت الصغيرة، يليها المتوسطة، وأرجع المدير العام للشركة عبدالعزيز السبيعي ذلك لعدم امتلاكها الموارد والوعي الأمني المعلوماتي بمخاطر الاختراقات الإلكترونية مقارنة بالشركات الكبيرة التي تولي هذه المخاطر أهمية كبيرة.

وأضاف السبيعي – وفقاً لمجلة رواد الأعمال – بأن العوامل السابقة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة يجعلها أكثر الأهداف تركيزاً، وسهولة من قبل “مجرمي الإنترنت” الذين يحاولون على الدوام تكرار الاختراقات لأكثر من مرة.

وأشار السبيعي إلى أن تصاعد الهجمات على هذه النوعية من حجم الشركات أضحى مشكلة عالمية فـ 70% من المنشآت المتوسطة والصغيرة البريطانية أبلغت العام الماضي “2017” عن تعرضها لاختراقات وهجمات إلكترونية”؛ لذلك يسعى رقيب MSSP الجديد عبر 10 خدمات نوعية إلى حماية المنشآت المتوسطة والصغيرة من أي اختراقات محتملة؛ وذلك باكتشافها منذ وقت مبكر.

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