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25 دولة تتسابق لأخذ حصة من سوق الرعاية الصحية بالمملكة

25 دولة تتسابق لأخذ حصة من سوق الرعاية الصحية بالمملكة
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تواصل – الرياض:

تتسابق أكثر من 135 شركة طبية وصيدلانية قدمت من 25 دولة لأخذ حصتها من تطوير قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، والذي يعد أكبر وأسرع أسواق المنطقة نمواً، حيث من المتوقع أن تصل قيمة القطاع بحلول 2020 إلى نحو 40 مليار دولار ما يعادل 150 مليار ريال، وذلك من خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي الذي ستفتتح فعالياته غداً الاثنين في مركز الرياض لدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 10-12 من سبتمبر الجاري.

ووفقاً لمجلة “رواد الأعمال” فإن ملتقى الصحة العالمي، الذي يأتي برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، سيركز على واقع الاستثمار الصحي في المملكة، بمشاركة أهم صنّاع القرار المحليين والعالميين في تطوير قطاع الرعاية الصحية، كما سيشارك المستثمرين، والموزعين، ومصنعي الأجهزة الطبية، والأطباء، ومديري المستشفيات، والمساهمين في تقديم الرعاية الصحية.

ومن الدول الرئيسية التي ستشارك بفعالية كبيرة، كـ “جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة هولندا”، كونه يعد فرصة سانحة لهم للاستثمار في اقتصاد دائم التحولات ويتماشى مع رؤية 2030 الهادفة إلى تطوير ورفع قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وسيستضيف ملتقى الصحة العالمي أكثر من 135 عارضاً من الشركات السعودية والإقليمية والدولية بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية، الأمر الذي يستقطب أكثر من 8000 متخصص يمثلون مختلف العلامات التجارية الطبية ومتخصصي القطاع.

ويعد ملتقى الصحة العالمي أحد المكوّنات الرئيسية لهذا الحدث، إذ يهدف إلى التعمق في التطورات العالمية وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية لتحديد الفرص الهائلة المتاحة للتطورات في مجال الرعاية الصحية بالسعودية، كما سيبحث سبل تطوير وتطويع المشهد الحالي للرعاية الصحية من أجل الاستخدام الأفضل لإمكانات وقدرات المنظومة الحالية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ورفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

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