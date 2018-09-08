مصادر: التمويل المدعوم لا يشمل أصحاب الصكوك «التجارية – السكنية»

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن صندوق التنمية العقارية أكد أن أصحاب صكوك الأراضي “السكنية – التجارية” ليس بمقدورهم الاستفادة من القروض العقارية المدعومة.

وأوضحت المصادر أن الصندوق أيد موقف عدد من الجهات التمويلية كانت قد رفضت منح قروض لمستفيدي الصندوق أصحاب الأراضي المصنفة صكوكها كـ”تجارية – سكنية”، مشترطة لتقديم القروض أن تكون الصكوك مصنفة كـ”سكني” فقط.

وأبانت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” أن الصندوق أشار إلى أنه سيسمح لأصحاب الصكوك “التجارية-السكنية” بالاستفادة من خيار شراء وحدة سكنية.

وأضافت أن بعض الجهات التمويلية رفضت أيضًا منح قروض لمستفيدي الصندوق المتملكين للأراضي ذات الصك السكني، إذ ربطت ذلك برخصة البناء المصنفة كـ”سكنية – تجارية”، على أن تكون الرخصة للبناء السكني فقط.