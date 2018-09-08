«مصادر»: 80% من المتهمين في قضايا غسيل أموال «أجانب»

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن أن نحو 80% من المتهمين في قضايا غسيل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا بالمملكة العام الماضي من غير السعوديين.

وبحسب صحيفة “المدينة” فإن المحكمة نظرت 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وصادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، في حين بلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط.

ومن الطرق المتبعة في عمليات غسل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.