تنبيه لأولياء الأمور من رياض الأطفال غير المرخصة.. هذه مخاطرها

تواصل – واس:

نبهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الآباء وأولياء الأمور من إلحاق أطفالهم في روضات غير مرخصة من الجهة المعنية بمنح التراخيص في وزارة التعليم، داعياً إياهم إلى ضرورة التأكد من الإطلاع على ترخيص الروضة عند تسجيل أبنائهم ولا يركن إلى وجود روضات ذات أسعار رخيصة، لأن استمرارها غير مضمون وخطرها كبير، حاثاً جميع الآباء وأولياء الأمور والمواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي منشأة تعليمية لا تحمل لوحة باسمها ولا تمتلك ترخيصا صادراً من إدارة التعليم، وذلك تحقيقاً لمصلحة المجتمع وحفاظاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الصغار من الخطر الذي قد يلحق بهم.

من جانبه أفاد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية عوض بن محمد المالكي أن شروط قبول الطفل في الصف الأول الابتدائي في العمر من خمس سنوات وستة أشهر إلى خمس سنوات وتسعة أشهر يتطلب أن تكون لديه شهادة مرحلة رياض أطفال من روضة مرخصة نظامياً.

وأشار إلى أن هناك بعض أصحاب العقارات يقومون بتأجير منازلهم واستخدامها كمدارس مع العلم بأن من يقوم على تشغيلها لا توجد لديه رخصة من الجهة المانحة للترخيص بالإضافة إلى افتقار تلك المباني لأدنى وسائل الأمن والسلامة، حيث إنها لا تخضع لأي جهة رقابية؛ ما يجعل الخطر أكبر بسبب عدم الكشف على تلك المنازل أو الشقق للتأكد من صلاحيتها من قبل الجهات المسؤولة الدفاع المدني والبلدية ولجان المعاينة المختصة في إدارة التعليم.

وأوضح المالكي أن هناك لجنة مختصة من إمارة المنطقة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة وإدارة التعليم تقوم بملاحقة هؤلاء المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محملاً أصحاب المنازل والعقارات التي تؤوي تلك الروضات المسؤولية الأكبر في ذلك.