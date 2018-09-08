بسبب «كرة».. قيادي حوثي يطلق الرصاص على رأس طفل يمني

تعرض طفل يمني يبلغ من العمر عشرة أعوام، إلى إصابة خطيرة للغاية بطلق ناري في رأسه، بعدما أطلق الرصاص عليه قيادي في جماعة الحوثي الانقلابية، بسبب اللعب بكرة القدم.

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن القيادي -واسمه عبد الله الدليمي- أطلق رصاصة على رأس الطفل عبد الرحمن أكرم عطران، بمدينة إب، وذلك بسبب ارتطام كرة قدم به، لافتًا إلى أن الطفل الآن منوم بالعناية المركزة في حالة خطرة.

ووصف الوزير الحادثة بأنها جريمة بشعة تكشف دموية وهمجية الميليشيات واستخفافها بدماء الأطفال واليمنيين، مبينًا أن الطفل هو نجل عميد كلية التربية بجامعة إب.