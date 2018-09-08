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أمام المدرسة.. ملثمون يعتدون على معلم في جدة ويسرقون جواله

أمام المدرسة.. ملثمون يعتدون على معلم في جدة ويسرقون جواله
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تواصل – جدة:

تعرَّض أحد المعلمين في مدينة جدة؛ لهجوم شنه مجموعة من اللصوص الملثمين، حيث أوسعوه ضرباً أمام مدرسته يوم الأربعاء الماضي، وسرقوا جواله ثم هربوا من الموقع.

وتفاجأ المعلم الذي يعمل بإحدى المدارس الثانوية شرق جدة، بالملثمين يهجمون عليه ويضربونه بشدة خارج المدرسة وأمام الطلاب دون أي مقدمات حتى سقط على الأرض مصاباً، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر: إن أحد جيران المدرسة رصد لوحة السيارة التي استخدمها المعتدون، واتضح أنها سيارة مستأجرة، فيما قدمت إدارة المدرسة بلاغاً لدى مركز شرطة السامر، ورفعت خطاباً إلى محافظ جدة ومدير شرطة المحافظة لاتخاذ إجراءات أكبر لحماية المعلمين والطلاب. وفقاً لـ”مكة”.

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