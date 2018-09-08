الحوثيون يُفشلون مفاوضات جنيف.. ووزير خارجية اليمن يكشف التفاصيل

تواصل – وكالات:

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه سيعود إلى مسقط وصنعاء للتباحث مع قيادة الحوثيين.

وأضاف غريفيث: “لم نكن قادرين على حل المسائل الخاصة بقدوم وفد الحوثيين إلى جنيف”.

من جانبه قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم السبت، إن الحوثيين يستغلون “حرص الشرعية”، في إثارة المزيد من التعنت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن تصريحات المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، كانت “ترضية للانقلابيين الحوثيين وبررت تصرفاتهم، لكنها كانت مع الشرعية بشكل مختلف”.

وأوضح أن “سلوك إفشال المفاوضات ليس سلوكاً جديداً للحوثيين، منذ يونيو 2015، فقد تأخر الوفد الحوثي، مدعياً أن الأجواء المصرية والسودانية كانت مغلقة أمامهم، مع أن الدولتين نفتا ذلك”.

وقال: تصرفات الحوثيين مع بداية كل مفاوضات تعكس عدم احترامهم للشعب اليمني، ونحن نضع العالم أمام مسؤولياته في تطبيق القرارات الدولية والمبادرة الخليجية، ونتوقع أن يكون المجتمع الدولي أكثر جدية في التعامل مع الحوثيين وفقاً لسكاي نيوز.

وذكر “اليماني”: ما كنا نسمعه من “غريفيث” هو عبارات الأسف لعدم التحاق الحوثيين بالمفاوضات، كما أن “غريفيث” انتقد الحوثيين أمامنا، وبرر موقفهم في المؤتمر الصحافي.

وأضاف: لا نثق بما تقوله الميليشيا للأمم المتحدة خلف الأبواب المغلقة.