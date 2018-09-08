كشف نتائج التحقيق في «سقوط سور محطة الحجاج بالمدينة»

تواصل – المدينة المنورة:

كشفت نتائج لجنة التحقيق في حادثـة سقوط سور محطة الحجاج بطريق الهجرة على موظفين بالمحطة، عن وجود خلل بالسور، وقصور في تقديم الخدمات الصحية للمصابين في الحادث.

وأوضح تقرير اللجنة أن السور تم بناؤه من قبل النقابة العامة للسيارات، بإشراف الشؤون الهندسية بوكالة وزارة الحج والعمرة بالمدينة المنورة، مبينة أن تشييده اكتمل قبل انتهاء الموسم الأول لحج هذا العام.

وأشارت اللجنة إلى وجود قصور في الخدمات الصحية التي قدمت للمصابين بعد الواقعة مباشرة، إذ تم توزيع المصابين على عدد من المستشفيات لغياب الكوادر الطبية والفنية.

وطلبت اللجنة من الجهات التي شاركت في بناء السور تزويدها بتفاصيل الإجراءات الفنية والإدارية التي تمت لتشييد السور بارتفاع نحو 3 أمتار وبطول 80 متراً.

وسترفع اللجنة تقريرها النهائي لإمارة منطقة المدينة المنورة بعد إكمال تحقيقاتها، إذ استدعت عدداً من العاملين في المحطة للاستماع إلى أقوالهم. -وفقاً لـ”المدينة”.

وكان قد توفي مقيم جراء سقوط السور الخارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة يوم الأربعاء الماضي، كما أصيب آخرون أحدهم منوم بالعناية المركزة في حالة خطرة.