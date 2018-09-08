إتلاف «تبغ ومعسلات» في مكة.. و100 ألف ريال غرامات

تواصل – مكة المكرمة:

أتلفت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بمكة المكرمة كميات كبيرة من التبغ والمعسلات، وذلك بعد تنفيذها أولى جولاتها الميدانية في العاصمة المقدسة.

أوضح ذلك المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد العتيبي، وقال إن اللجنة نفذت جولات تفتيشية على نقاط بيع التبغ والشيش والمعسلات، بمشاركة فرق من أمانة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة والاستثمار.

وأضاف -وفقا لـ “عكاظ”- أن فرق التفتيش صادرت كمية من المعسلات مجهولة المصدر تقدر بنحو 350 كيلوغراماً، وكميات كبيرة من المعسلات وسجائر إلكترونية ونكهات معسل صناعي ودخان مستورد، وتم تحرير محاضر ضبط مع فرض غرامات مالية تقدر بأكثر من 100 ألف ريال.