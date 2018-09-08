«دعوي الأحساء» يعلن إسلام 34 شخصاً

تواصل – واس:

كشفت إحصائية لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء أن عدد الذين أشهروا إسلامهم في شهر ذي القعدة وحتى منتصف ذي الحجة بلغ 34 مسلماً.

وأوضح مدير المكتب عبدالرحمن الجغيمان أن المكتب بدء في تقديم الدورات التمهيدية للمسلمين الجدد من خلال مشروع “حياة جديدة” لرعاية المسلم الجديد، الذي يهدف إلى رعايتهم والعناية بهم وتعليمهم من خلال المشروع، مبيناً أن المشروع يقدم عدداً من الدورات التعليمية للمسلمين الجدد تتواصل لمدة ستة أشهر تقريباً، يتعلم من خلالها العلم الشرعي ومعرفة أصول الدين.

يذكر أن المكتب يقدم دروساً أسبوعية للجاليات يشرف عليها عدد من الدعاة في المكتب من جنسيات مختلفة، يبذلون قصارى جهدهم في مجال الدعوة والعمل على محبة الإسلام بطرق سهلة وبسيطة، إضافة إلى تقديم سلسلة من البرامج والمشاريع الخيرية، التي هدفها خدمة الإسلام والمسلمين من خلال برامج دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتعليم ورعاية المهتدين الجدد ونشر العقيدة الصحيحة والعلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، إضافة إلى نشر العلم النافع، وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ناهيك عن تقديم عدد من المشاريع والبرامج التي تساهم في الاستدامة المالية، ومن أبرزها برنامج “الاستقطاع الشهري”، وذلك من خلال استقطاع جزء من دخل المتبرع لدعم أنشطة ومشاريع المكتب.