«دعوي الأحساء» يعلن إسلام 34 شخصاً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

«دعوي الأحساء» يعلن إسلام 34 شخصاً

«دعوي الأحساء» يعلن إسلام 34 شخصاً
0

تواصل  – واس:

كشفت إحصائية لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء أن عدد الذين أشهروا إسلامهم في شهر ذي القعدة وحتى منتصف ذي الحجة بلغ 34 مسلماً.

وأوضح مدير المكتب عبدالرحمن الجغيمان أن المكتب بدء في تقديم الدورات التمهيدية للمسلمين الجدد من خلال مشروع “حياة جديدة” لرعاية المسلم الجديد، الذي يهدف إلى رعايتهم والعناية بهم وتعليمهم من خلال المشروع، مبيناً أن المشروع يقدم عدداً من الدورات التعليمية للمسلمين الجدد تتواصل لمدة ستة أشهر تقريباً، يتعلم من خلالها العلم الشرعي ومعرفة أصول الدين.

يذكر أن المكتب يقدم دروساً أسبوعية للجاليات يشرف عليها عدد من الدعاة في المكتب من جنسيات مختلفة، يبذلون قصارى جهدهم في مجال الدعوة والعمل على محبة الإسلام بطرق سهلة وبسيطة، إضافة إلى تقديم سلسلة من البرامج والمشاريع الخيرية، التي هدفها خدمة الإسلام والمسلمين من خلال برامج دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتعليم ورعاية المهتدين الجدد ونشر العقيدة الصحيحة والعلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، إضافة إلى نشر العلم النافع، وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ناهيك عن تقديم عدد من المشاريع والبرامج التي تساهم في الاستدامة المالية، ومن أبرزها برنامج “الاستقطاع الشهري”، وذلك من خلال استقطاع جزء من دخل المتبرع لدعم أنشطة ومشاريع المكتب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. إيطالي يشهر إسلامه بالمسجد الأقصى

شاهد.. إيطالي يشهر إسلامه بالمسجد الأقصى

إسلام «عاملة» تأثراً بحملة العيون الخيرية «كسوة العيد» (صور)

إسلام «عاملة» تأثراً بحملة العيون الخيرية «كسوة العيد» (صور)

مُسن ألماني يدخل الإسلام وهو على فراش الموت (فيديو)

مُسن ألماني يدخل الإسلام وهو على فراش الموت (فيديو)

«فلبينيان» يُشهران إسلامهما بـ «دعوي الجبيل» (صور)

«فلبينيان» يُشهران إسلامهما بـ «دعوي الجبيل» (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>