«الأرصاد» تُنبه من أمطار رعدية متوقعة على الباحة ومحافظاتها

تواصل – واس:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأفاد التنبيه المبكر أن الحالة التي تشمل مدينة الباحة ومحافظتي المندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر إلى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.

وجدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تنبيهاته وتحذيراته للمواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها، وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وهطلت أمس أمطار متوسطة على محافظة تيماء، شملت جنوب وشمال مركز عرده والسمك والرجم الأسود وحصاة الداب, سالت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت أمطار خفيفة على ضواحي مركز جريش شملت الصوانه.