إحصاءات: انخفاض نسبة الأمية بالمملكة 5.6%

تواصل – الرياض:

كشفت إحصاءات خاصة بجهود المملكة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، إلى انخفاض نسبة الأميّة بين الذكور والإناث إلى أقل من 5.6 %.

وأوضحت مدير عام تعليم الكبار “بنات” مديرة مبادرة التعلم مدى الحياة “استدامة”، منيرة الحجيلان، أن المملكة طوّرت مشروع نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الذي انطلق عام 1374هـ، وكانت نسبة الأمية تبلغ حينها 60 %، حتى تجاوزت تطوير مشروع محو الأمية إلى مفهوم الاستدامة والتعلم مدى الحياة، من خلال مبادرة التعلم مدى الحياة “استدامة”، التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

وبينت أن المبادرة تستهدف الكبار من الجنسين من عمر 15 عاماً فما فوق، مبينة أنها تنقسم إلى قسمين: أحدهما تعليمي يستهدف الكبار الذين لم يلتحقوا بالتعليم النظامي، والآخر يسعى لتمكين الكبار ممن يحملون مؤهل دراسي ثانوياً فما دون من مواصلة تدريبهم للانخراط في سوق العمل، ومن أبرز مشاريع المبادرة تجهيز وتشغيل “مركز الحي المتعلم”.

وأشارت إلى أن عدد المنضمين حول المملكة لصفوف الدراسة في المدارس الابتدائية لتعليم الكبار من الجنسين بلغ 44.765 وفي المدارس المتوسطة 42.994 وفي المدارس الثانوية 60.595.