«العمل» تكشف عن مكان واقعة التحرش بالبائعات

تواصل – المدينة المنورة:

كشف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة عن مكان المجمع التجاري الذي وقعت فيه واقعـة تحرش مقيم ببائعات في أحد محلات الملابس النسائية، مشيرا إلى مباشرته للمكان.

وأوضحت إمارة المدينة المنورة أن فرع الوزارة قام بإكمال الإجراءات اللازمة حيال تحرش مقيم بالبائعات، مؤكدة أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل صالحة للجميع، وأن التنسيق جارٍ لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وكان النائب العام قد أصدر أمراً بالقبض على المقيم الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بالبائعات؛ لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه.

وكانت المعلومات الأولية المتداولة تشير إلى أن الواقعـة حدثت في مدينة جدة، قبل أن تعلن وزارة العمل عن تحديد مكانها في المدينة المنورة.