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تحذير من أمانة الرياض لأصحاب المباني والمحلات.. أزيلوا عوائق ممرات المشاة فورا

تحذير من أمانة الرياض لأصحاب المباني والمحلات.. أزيلوا عوائق ممرات المشاة فورا
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تواصل – فريق التحرير:

شددت أمانة منطقة الرياض على أهمية التزام أصحاب المباني والمحلات التجارية بالأنظمة والتعليمات التي تكفل حقوق المشاة وتوفر السلامة والراحة لهم، مؤكدة ضرورة مسارعة المخالفين إلى إزالة أي عوائق تحد من انسيابية حركة المشاة وتنقلاتهم على الأرصفة والممرات المخصصة من أجلهم.

وأكدت الأمانة أن راحة المشاة وتمكينهم من ممارسة الرياضة والتنقل الآمن تمثل أولوية، لذا حرصت على توفير ممرات مشاة ملائمة حول المباني والمحلات التجارية وأمامها، وتهيئتها بالتشجير والإضاءة والجلسات بما ينسجم مع أهداف تعزز العلاقة بين الإنسان والمكان وحفاظًا على الوجه الحضاري لمدينة الرياض.

وأوضحت الأمانة أن أبرز التجاوزات والمخالفات تتمثل في إقامة حواجز سياجية من قِبل بعض أصحاب المباني والمحلات التجارية خارج حدود ملكيتهم، وتحديدًا على الأرصفة المحيطة بمواقع المباني التي لا تزال تحت الإنشاء، إضافة إلى إلقاء المخلفات بها أو إيقاف السيارات على الأرصفة المخصصة للمشاة، وحجز أجزاء منها ضمن ارتدادات العمائر لاستخدامها كمواقف خاصة للمركبات، أو التعدي على الأرصفة بتغيير تصميماتها أو إتلاف أجزاء منها أو دهانها أو تغطيتها أو وضع لوحات متحركة أو ثابتة عليها، إلى جانب التلوث البصري الناتج عن تركيب مصابيح إنارة مجهزة للمشاة والسيارات، أو وضع ملصقات ولوحات إعلانية مخالفة للاشتراطات والضوابط على واجهات المباني والمحلات التجارية.

وأهابت أمانة الرياض بأصحاب المباني والمحلات التجارية سرعة الاستجابة، وإزالة جميع هذه المخالفات والتجاوزات حتى لا تضطر الأمانة إلى إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

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