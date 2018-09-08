تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

اشتملت لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور التي كُشف عنها أمس (الجمعة)، على عقوبة جديدة إضافية على المخالفين لأنظمة المرور وسُجلت عليهم غرامات مالية ولم يسددها المخالف.

ونص البند الثالث من المادة الخامسة والسبعين على أنه إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف إلى ذلك بالوسائل التي تراها.

وزادت أنه إذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، فيبلَغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

وفي حال عدم السداد بعد انقضاء تلك المدة “30 يوما”، يحال إلى المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات النظامية، للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدَّم له، أو بعضها، حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.