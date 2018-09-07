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استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 395 آخرين في مواجهات مع الاحتلال

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 395 آخرين في مواجهات مع الاحتلال
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تواصل – واس:

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 395 فلسطينياً، أمس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بالمسيرات السلمية على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان في غزة أن الطفل بلال مصطفى خفاجة (17 عاماً) استشهد عقب إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق رفح.

وأضافت المصادر أن 395 فلسطينياً أصيبوا جراء قمع الاحتلال للمشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع، بينهم 100 بالرصاص الحي، و35 طفلاً، و3 مسعفين، و3 صحفيين، كما تم تحويل 147 إصابة للمستشفيات.

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