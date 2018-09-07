تغليظ العقوبات بحق مزاولي مهنة النقل دون تصريح

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

تغليظ العقوبات بحق مزاولي مهنة النقل دون تصريح

تغليظ العقوبات بحق مزاولي مهنة النقل دون تصريح
0

تواصل – الرياض:

تتجه هيئة النقل العام إلى تغليظ الغرامات المالية ضد المؤسسات والجهات التي تدير تطبيقات مزاولة مهنة النقل دون تصريح، وذلك بعد إصدار تراخيص لـ18 تطبيقا لتوجيه سيارات الأجرة، حتى الربع الثالث من العام الجاري 2018.

وقال عبدالله المطيري؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن كل مؤسسة تدير تطبيقا لنقل غير مرخص تغرم بخمسة آلاف ريال، ويتعرض المكتب للإغلاق.

وأوضح، أن الغرامة الحالية في طريقها للتغليظ، وذلك في حال موافقة الجهات المعنية بإقرار الغرامات المالية، حيث تشمل غرامات مخالفي أنشطة النقل وضوابطها.

وأشار إلى أن هناك خمسة اشتراطات متعلقة بإصدار الترخيص لتطبيق بمزاولة مهنة النقل، تشمل طلب المنشأة رسميًا إلى الهيئة؛ للموافقة على توفير خدمة توجيه مركبات الأجرة، بحسب الاقتصادية.

وتضمنت الشروط توفر نسخة من السجل التجاري، والإفصاح عن اسم المسؤول عن تقديم الخدمة، وعناوين التواصل وساعات العمل، إضافة إلى تأكيد جاهزية نظام الخدمة وتحديد اسم التطبيق.

ولفت المطيري إلى أن الهيئة تقوم بتحويل طلب المنشأة إلى مشغّل منصة “وصل” لربط نظام المنشأة بالمنصة، وبعد الانتهاء من عملية الربط تقوم الهيئة بزيارة المنشأة لاختيار عملية الربط والتأكد من نجاحها، إضافة إلى تقديم المنشأة عليها أن تقوم بتقديم ضمان مالي باسم هيئة النقل العام بمبلغ وقدره 250 ألفًا، ثم تصدر موافقة الهيئة للمنشأة بتقديم الخدمة لمدة عام واحد”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واشنطن تتوعد إيران بأقسى العقوبات

واشنطن تتوعد إيران بأقسى العقوبات

«شرطة بيئية» في المملكة قريباً.. الغرامة والسجن تنتظر المخالفين

«شرطة بيئية» في المملكة قريباً.. الغرامة والسجن تنتظر المخالفين

«المرور» يُخصص مساراً خاصاً لـ«النقل الترددي» لأول مرة

«المرور» يُخصص مساراً خاصاً لـ«النقل الترددي» لأول مرة

بالأسماء.. «الجوازات» تعاقب 20 مواطناً ومقيماً نقلوا حجاجاً بدون تصريح

بالأسماء.. «الجوازات» تعاقب 20 مواطناً ومقيماً نقلوا حجاجاً بدون تصريح

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>