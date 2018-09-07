اليمن.. اعتراض زورق مفخخ لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

اليمن.. اعتراض زورق مفخخ لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

اليمن.. اعتراض زورق مفخخ لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر
0

تواصل – وكالات:

اعترضت قوات الجيش اليمني، مدعومة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، زورقًا مفخّخًا للميليشيات الحوثية في المياه الدولية للبحر الأحمر.

ويواصل الجيش اليمني -بإسناد من التحالف العربي الذي تقوده المملكة- حماية اليمنيين والتصدي للميليشيات الحوثية الموالية لإيران، والتي تعمل على نشر الفوضى في اليمن على أسس مذهبية.

يأتي ذلك فيما تقترب قوات الجيش الوطني اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، صوب ميناء الحديدة، عقب كسر تحصينات الحوثيين في كورنيش المدينة، حيث بدأت قوات الجيش الوطني بدأت فجر الجمعة، تنفّذ عملية زحف كبيرة باتجاه ميناء الحديدة، وفقا للمشهد اليمني.

وتمكّنت من تخطّي تحصينات الميليشيات الانقلابية على طريق الكورنيش، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين.

من جهة أخرى، أعلن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، أن قوات الجيش الوطني تمكّنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثي، في مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة.

وأضاف الخطابي أنه تم تحرير جبل الجبادي بمنطقة ذات الجعادن المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية بصعدة، كما تم إحكام السيطرة على الخط الدولي الرابط بين منفذ علب ومدينة صعدة، بعد معارك عنيفة ألحقت خسائر بصفوف الميليشيات الحوثية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تأجيل انطلاق مشاورات «جنيف» بشأن اليمن

تأجيل انطلاق مشاورات «جنيف» بشأن اليمن

مقتل قيادي حوثي و16 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز

مقتل قيادي حوثي و16 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني في تعز

معارك «ليلية» عنيفة بالحديدة.. و«التحالف» يقصف مواقع الحوثيين

معارك «ليلية» عنيفة بالحديدة.. و«التحالف» يقصف مواقع الحوثيين

البحرية الأمريكية: ضبط شحنة أسلحة ضخمة في خليج عدن

البحرية الأمريكية: ضبط شحنة أسلحة ضخمة في خليج عدن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>