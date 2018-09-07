اليمن.. اعتراض زورق مفخخ لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

تواصل – وكالات:

اعترضت قوات الجيش اليمني، مدعومة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، زورقًا مفخّخًا للميليشيات الحوثية في المياه الدولية للبحر الأحمر.

ويواصل الجيش اليمني -بإسناد من التحالف العربي الذي تقوده المملكة- حماية اليمنيين والتصدي للميليشيات الحوثية الموالية لإيران، والتي تعمل على نشر الفوضى في اليمن على أسس مذهبية.

يأتي ذلك فيما تقترب قوات الجيش الوطني اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، صوب ميناء الحديدة، عقب كسر تحصينات الحوثيين في كورنيش المدينة، حيث بدأت قوات الجيش الوطني بدأت فجر الجمعة، تنفّذ عملية زحف كبيرة باتجاه ميناء الحديدة، وفقا للمشهد اليمني.

وتمكّنت من تخطّي تحصينات الميليشيات الانقلابية على طريق الكورنيش، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين.

من جهة أخرى، أعلن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، أن قوات الجيش الوطني تمكّنت من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثي، في مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة.

وأضاف الخطابي أنه تم تحرير جبل الجبادي بمنطقة ذات الجعادن المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية بصعدة، كما تم إحكام السيطرة على الخط الدولي الرابط بين منفذ علب ومدينة صعدة، بعد معارك عنيفة ألحقت خسائر بصفوف الميليشيات الحوثية.