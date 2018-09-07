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طريقة مبتكرة تساعدك على النوم خلال دقيقة واحدة فقط

طريقة مبتكرة تساعدك على النوم خلال دقيقة واحدة فقط
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تواصل – وكالات:

يعتبر النوم أمراً حيوياً للحفاظ على الطاقة، وتحقيق التوازن بين العواطف، وأداء العمل واللياقة البدنية، ويعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل تتعلق بصعوبة النوم والأرق، وبسبب هذه المشكلة، أورد موقع ميترو الإلكتروني، تقنية مبتكرة تعتمد على التنفس وتساعد على النوم خلال أقل من دقيقة واحدة.

يمكن أن تساعدك تقنية التنفس البسيطة التي لا تتطلب سوى ثوان قليلة على النوم في غضون دقيقة واحدة فقط، وتعمل عن طريق إيقاف استجابة الجسم للضغط؛ الأمر الذي يؤدي إلى الاستغراق في النوم بسرعة كبيرة.

وبحسب الدكتور في جامعة هارفرد، أندرو ويل؛ فإن هذه التقنية تضاهي في فاعليتها المهدئات والحبوب المنومة، وأن ممارستها بسيطة، ولا تتطلب من المرء سوى التنفس بعمق لثوانٍ قليلة.

ويضيف الدكتور ويل متحدثاً عن التقنية: “هذا التمرين هو مهدئ طبيعي للجهاز العصبي، وعلى عكس الأدوية المهدئة التي تكون فعالة لدى تناولها لأول مرة، وتفقد فاعليتها مع مرور الوقت؛ فإن هذا التمرين يكون ضعيف الفاعلية في المرة الأولى ويكتسب المزيد من التأثير بالتكرار والممارسة.

ويؤكد الدكتور ويل، بأن التقنية ليست طريقة للحصول على النوم الهانئ فحسب، بل يمكن أن يستفيد منها الناس في أوقات الاضطرابات والتوتر، وأن تمرين التنفس هذا قد تفوّق بآثاره الإيجابية على تقنية عسكرية تم إقرارها مؤخراً، تساعد الناس على النوم خلال دقيقتين.

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