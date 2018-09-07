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صورة مسربة تكشف ميزة غير مسبوقة بكاميرا هاتف نوكيا الخماسية

صورة مسربة تكشف ميزة غير مسبوقة بكاميرا هاتف نوكيا الخماسية
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تواصل – وكالات:

تسعى شركة “إتش إم دي غلوبال” الفنلندية جاهدة للقيام بثورة في مجال الهواتف الذكية، حيث قالت تقارير إعلامية إنها تعمل حالياً على كاميرا خماسية “غير مسبوقة” ستكون متوفرة في هاتف نوكيا الجديد.

وذكر موقع “ذا فيرج” أن هاتف نوكيا المقبل، الذي سيعمل بنظام أندرويد، قد يتوفر لأول مرة في تاريخ الهواتف على 5 كاميرات.

وأظهرت صور مسربة، يزعم ناشرها أنها لهاتف نوكيا الجديد، 5 عدسات بنفس المقاس على شكل دائرة، تتواجد كلها على ظهر الهاتف.

ولم تعلق “إتش إم دي” على الصورة المسربة؛ وهو ما يشير إلى أن الصورة قد تكون صحيحة.

وستتعامل الشركة الفنلندية في هاتفها الجديد مع “Carl Zeiss” لإنتاج العدسات، وهي نفس الشركة التي صنعت عدسات هواتف نوكيا السابقة.

ويقول خبراء إن تعدد العدسات يمنح المستخدم فرصة أفضل للحصول على صورة واضحة داخل تصميم أنيق.

 

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