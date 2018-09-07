المدينة.. انتشال جثمان مقيم غرق في مستنقع مائي بمركز الفريش

تواصل – فريق التحرير:

انتشل الدفاع المدني بالمدينة المنورة، جثمان مقيم يمني، من داخل مستنقع مائي بمركز الفريش، عصر اليوم (الجمعة).

وقال العقيد خالد بن مبارك الجهني، متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة: “وردنا بلاغ عند الساعة ١٥:٣٥ عصر اليوم، عن حالة غرق بمركز الفريش طريق المدينة المنورة ينبع السريع”.

وأضاف: “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح وجود حالة غرق لشخص يمني الجنسية بالعقد الثالث من العمر، في مستنقع مائي، وقامت الفرق بإخراج الشخص وهو متوفى”، مشيراً إلى أنه: “يوجد داخل المستنقع معدة من نوع بلدوزر، وقد تم تسليم الحالة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية”.