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متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)
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تواصل – وكالات:

اقتحم مئات المتظاهرين الجمعة، مقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة العراقية، التي تشهد احتجاجات منذ أربعة أيام على خلفية مطالب اجتماعية وخدمية أسفرت عن سقوط تسعة قتلى، فيما اقتحم مئات منهم المقر وأضرموا النار فيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة توجه المتظاهرين إلى القنصلية الإيرانية بالبصرة.

يأتي ذلك بعد حرق مقرات الأحزاب والحركات المدعومة من إيران، وتحرك المتظاهرين في مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق إلى القنصلية الإيرانية في المدينة مساء الخميس، حيث رددوا شعارات ضد “التدخل الإيراني” في بلادهم، وهتفوا “إيران برا برا والبصرة حرة حرة”.

كما حرق المتظاهرون في البصرة مقار عدد من الأحزاب والحركات والفضائيات وأهمها: دار استراحة المحافظ حيث يستقبل فيها الوفود الرسمية، ومقر منظمة بدر، ومقر إذاعة النخيل، ومقر المجلس الأعلى الإسلامي، ومقر حزب الدعوة، ومقر قناة العراقية (الرسمية)، وقناة الغدير، وقناة الفرات، ومقر الحزب الإسلامي، ومقر تيار الحكمة، منزل وليد كيطان نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، ومقر كتائب سيد الشهداء، ومكتب البصرة الحرة، ومقر الفضيلة، مقر عصائب أهل الحق، مكتب النائب فالح الخزعلي، مكتب حركة إرادة، مكتب حركة النجباء، مكتب سرايا الخراساني، مكتب أنصار الله الأوفياء، مكتب حزب الله، مكتب البدلاء، مكتب حركة ثار الله.

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