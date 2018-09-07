العنقري: أهداف ديوان المراقبة العامة ليس لها سقف محدد في مجال عملها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

العنقري: أهداف ديوان المراقبة العامة ليس لها سقف محدد في مجال عملها

العنقري: أهداف ديوان المراقبة العامة ليس لها سقف محدد في مجال عملها
0

تواصل – واس:

وقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ورئيس مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو اليوم، اتفاقية تعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي المهني، وذلك بمقر ديوان المراقبة بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبيين، وتطوير المجال الرقابي المهني لأجهزة الدولة، والعمل المحاسبي.

وأكد الدكتور العنقري في تصريح له أن الاتفاقية تعد امتداداً للتعاون القائم والموصل على مدار السنوات القادمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً أن تعود الاتفاقية بالنفع على الجانبيين.

وأوضح معاليه أن ديوان المراقبة أنشأ حديثاً مركز تدريب متخصصاً معتمداً من الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية سترفع من مستوى المركز خلال انطلاقته، وتطور مجاله، ومؤكداً أن أهداف ديوان المراقبة العامة ليس لها سقف محدد في مجال عملها.

وأفاد الدكتور العنقري أن ديوان المراقبة مرتبط مع الجهات الحكومية بشكل وثيق، حيث جرى ربط ما يقارب 100 جهة بنظام آلي، لتحسين نظام خدمة المراقبة وتطوير مجالها مع الجهات المعنية، مقدماً شكره وتقديره للجهات كافة على ما يقدمونه لديوان المراقبة من تعاون بنّاء ومثمر.

من جانبه، أشاد رئيس مكتب المراجعة والمساءلة، بالاتفاقية التي سيكون لها أهداف مثمرة وستطور مجال العمل الرقابي بشكل متميز من خلال التقنية الحديثة، متمنياً التوفيق للجانبيين في مجال عملهم.

من جهة ثانية، التقى الدكتور العنقري، برئيس مكتب المراجعة والمساءلة، وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين الجانبيين، وبنود آلية اتفاقية التعاون المبرمة، وتطوير العمل الرقابي، من خلال الأنظمة الجديدة والتقنية الحديثة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. انهيار سقف قاعة مناسبات على الحضور بحفل زواج (صور)

الرياض.. انهيار سقف قاعة مناسبات على الحضور بحفل زواج (صور)

بدء الفترة الثانية من تدريبات منسوبي المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية

بدء الفترة الثانية من تدريبات منسوبي المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية

«المراقبة العامة» يطالب برد مكافآت قيمتها 864 ألف ريال

«المراقبة العامة» يطالب برد مكافآت قيمتها 864 ألف ريال

«المراقبة» يطالب «صحة الرياض» ببيانات الحضور والانصراف للسنوات الـ5 الماضية

«المراقبة» يطالب «صحة الرياض» ببيانات الحضور والانصراف للسنوات الـ5 الماضية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>