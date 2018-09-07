«الإعلام» تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الكهرباء»: 5 قنوات للإلغاء والتسجيل في برنامج «تيسير»

«الإعلام» تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

«الإعلام» تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة
0

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي اليوم، هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث: إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني.

وأوضح الدكتور المغلوث، أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ 13، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف، أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.

وبين، أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضاً فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني، ويردده الجميع في كل وقت، مبيناً أن كلمة “المجد” في الشعار تشير إلى العزة والرفعة، بينما تشير كلمة “العلياء” إلى الطموح حد عنان السماء كما تهدف رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن تصميم الهوية بالكامل قام به مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل رفعة الوطن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي، حرص معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على توظيف طاقات الشباب السعودي والاستفادة من قدراتهم، مدللاً على ذلك بما يقوم به مركز التواصل الحكومي الذي يعمل به أكثر من 40 شاباً وشابة من الطاقات الوطنية، في مختلف تخصصات الإعلام؛ التي تشمل إنتاج وصياغة المحتوى، والتصميم، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، والتصوير والمونتاج، وإخراج الأفلام، وبناء الخطط الإعلامية وغيرها.

وسيتم استخدام الهوية الجديدة لليوم الوطني عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، كما سيتم نشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الإمارات.. تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50٪

الإمارات.. تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50٪

رئيس الوزراء المصري: نقف مع المملكة ضد الإرهاب.. و«قطان»: استقرار المنطقة مسؤوليتنا

رئيس الوزراء المصري: نقف مع المملكة ضد الإرهاب.. و«قطان»: استقرار المنطقة مسؤوليتنا

بعد توقفه لعام ونصف.. برنامج «الراصد» يعود مجدداً على «الإخبارية»

بعد توقفه لعام ونصف.. برنامج «الراصد» يعود مجدداً على «الإخبارية»

الجهات الأمنية تقبض على 892 مشتبهاً أمنياً خلال العام الماضي

الجهات الأمنية تقبض على 892 مشتبهاً أمنياً خلال العام الماضي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>