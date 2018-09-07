«الإعلام» تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي اليوم، هوية وشعار اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث: إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني.

وأوضح الدكتور المغلوث، أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللَّذين يساويان عدد مناطق المملكة الـ 13، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف، أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.

وبين، أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضاً فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني، ويردده الجميع في كل وقت، مبيناً أن كلمة “المجد” في الشعار تشير إلى العزة والرفعة، بينما تشير كلمة “العلياء” إلى الطموح حد عنان السماء كما تهدف رؤية المملكة 2030.

وأفاد أن تصميم الهوية بالكامل قام به مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل رفعة الوطن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي، حرص معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على توظيف طاقات الشباب السعودي والاستفادة من قدراتهم، مدللاً على ذلك بما يقوم به مركز التواصل الحكومي الذي يعمل به أكثر من 40 شاباً وشابة من الطاقات الوطنية، في مختلف تخصصات الإعلام؛ التي تشمل إنتاج وصياغة المحتوى، والتصميم، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، والتصوير والمونتاج، وإخراج الأفلام، وبناء الخطط الإعلامية وغيرها.

وسيتم استخدام الهوية الجديدة لليوم الوطني عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، كما سيتم نشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.