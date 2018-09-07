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الرياض.. «الخدمات المساندة» توفر وظائف لمستفيداتها من ذوات الإعاقة

الرياض.. «الخدمات المساندة» توفر وظائف لمستفيداتها من ذوات الإعاقة
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مبادرة “كاسب” الاجتماعية، الهادفة إلى توفير فرص العمل للحالات المستفيدة من خدماتها، بالتعاون مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات الأهلية الأخرى.

وأوضحت مديرة الوحدة نورة السلطان، أن الوحدة وضعت آلية واضحة لتنفيذ المبادرة وخصصت لذلك فريق عمل يتكون من “أخصائيات نفسيات، وأخصائيات اجتماعيات، وأخصائيات العلاج الطبيعي يتولى مهمة تقييم القدرات المكتسبة للحالات والتعرف على احتياجات الوظائف المتاحة تحت إشراف مباشر من إدارة الوحدة”.

وأشارت السلطان إلى أن الآلية تمر بعدة مراحل، أولها استقطاب الشراكات ودراسة العروض المقدمة للتأكد من مدى جودتها ومناسبتها للفئات المستفيدة، ثم اختيار الجهة وعقد الشراكة معها، ثم مرحلة الحصر والفرز للحالات لاختيار المستفيدات الأكثر ملاءمة للوظائف المطروحة وتدوين بياناتهن في نماذج مخصصة أعدت لذلك، بعد ذلك تأتي المرحلة ما قبل الأخيرة بالتواصل معهن وتعريفهن بالفرص الوظيفية المتاحة لهن في سـوق العمل.

وفي المرحلة النهائية، يتم حصر أسماء المرشحات ترشيحاً نهائياً ورفعها للجهة المعنية بالتوظيف لتتولى بدورها مهمة التنسيق والتوظيف بما يتناسب مع خطة العمل لديها، ونوعية الوظائف الشاغرة، مع مراعاة قدرات كل مرشحة ورغباتها الشخصية.

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