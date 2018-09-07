الاختراق الكبير.. فضيحة مدوية تضرب الخطوط البريطانية

تواصل – وكالات:

هبطت أسهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية، التي تنتمي لها الخطوط البريطانية، بـ4 في المئة، صباح الجمعة، بعد ساعات من إعلان الشركة أن بطاقات ائتمان أكثر من 380 ألف عميل تعرضت لـ”خطر” الاختراق.

وذكر موقع “سكاي نيوز” أن القيمة السوقية للمجموعة الدولية فقدت أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني نتيجة هذا الحادث.

وقالت شركة الطيران البريطانية إن الأشخاص الذين يستخدمون موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لحجوزات الطيران كانوا مستهدفين من قبل “هاكرز” في الفترة ما بين 21 أغسطس و5 سبتمبر.

وتشمل المعلومات المسروقة أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكتروني ومنازلهم وجوازات سفرهم وتفاصيل رحلاتهم.

وذكرت الشركة “نتأسف بشدة لما حصل.. يمكن أن تكون من بين المستهدفين”. وأضافت “نقترح عليك التواصل مع بنكك واتباع الإجراءات المعمول بها.. نأخذ بياناتك الشخصية على محمل الجد ونرجو قبول اعتذارنا”.

وتابعت أن المشكل تم حله، مشيرا إلى أن الموقع والتطبيق يعملان بشكل طبيعي الآن. وقال المصدر إن الشرطة تواصل التحقيق في الحادث لمعرفة من يقف وراءه وأهدافه.